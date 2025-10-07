Langenbernsdorf: Bio-Bauern bestellen Feld für heimische Insekten

Werdau
Der Biobauernhof von Familie Rose ist Partner des Insekta-Projekts. Ziel ist es, Insekten vor dem weiteren Aussterben zu bewahren.
Anke und Frank Rose engagieren sich aktiv für den Schutz heimischer Insekten. Ihr Biobauernhof ist ein starker Partnerbetrieb des Insekta-Projektes, sagt Projektleiter André Oehler vom Landschaftspflegeverband Westsachsen. Das aktuell in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt laufende Verbundprojekt soll dem Insektensterben entgegenwirken, so...
