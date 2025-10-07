Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Daniel Schmidt vom Landschaftspflegeverband (li.) und Frank Rose auf der künftigen Blühfläche.
Daniel Schmidt vom Landschaftspflegeverband (li.) und Frank Rose auf der künftigen Blühfläche. Bild: A. Oehler
Werdau
Langenbernsdorf: Bio-Bauern bestellen Feld für heimische Insekten
Redakteur
Von Annegret Riedel
Der Biobauernhof von Familie Rose ist Partner des Insekta-Projekts. Ziel ist es, Insekten vor dem weiteren Aussterben zu bewahren.

Anke und Frank Rose engagieren sich aktiv für den Schutz heimischer Insekten. Ihr Biobauernhof ist ein starker Partnerbetrieb des Insekta-Projektes, sagt Projektleiter André Oehler vom Landschaftspflegeverband Westsachsen. Das aktuell in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt laufende Verbundprojekt soll dem Insektensterben entgegenwirken, so...
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Sperrung auf Staatsstraße in Langenbernsdorf führt zu langen Umleitungen
Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf führen ab Montag zu Umleitungen.
Ab dem 6. Oktober wird ein Teil der Hauptstraße im Dorf ausgebaut. Das geschieht unter Vollsperrung. Kraftfahrer müssen sich auf Umwege einrichten.
Annegret Riedel
01.10.2025
1 min.
Langenbernsdorf: „Orgelsax“ spielt in der Katharinenkirche
Das Duo „Orgelsax“ spielt am Feiertag in der Katharinenkirche Langenbernsdorf.
Das Musiker-Duo bietet am Freitag Klassisches und viele eigene Kompositionen.
Annegret Riedel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
Mehr Artikel