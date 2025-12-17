MENÜ
  • Langenbernsdorferin schreibt ihr zehntes Buch: Es wird ein Psychothriller

Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liebt das Bücherschreiben.
Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liebt das Bücherschreiben. Bild: H. Herold/Archiv
Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liebt das Bücherschreiben.
Die Langenbernsdorferin Andrea Herold liebt das Bücherschreiben. Bild: H. Herold/Archiv
Werdau
Langenbernsdorferin schreibt ihr zehntes Buch: Es wird ein Psychothriller
Redakteur
Von Annegret Riedel
Andrea Herold kommen die besten Ideen beim Joggen durch den Werdauer Wald. Lesungen in Kitas machen der 67-Jährigen besonders viel Freude.

Ihr zehntes Buch wird ein Krimi. „Es ist die Fortsetzung von ,Ein Herz voller Hass‘. Ich habe Spaß daran, über die Ermittler Holm Henning und Nina Nolte weiter zu schreiben“, sagt Andrea Herold. Vier Kinderbücher, vier Romane und bald zwei Psychothriller - die Langenbernsdorferin verbringt nach ihrem Eintritt in die Rente viel Zeit mit...
