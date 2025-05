Legendäres Werdauer Oldtimertreffen an neuem Standort: „Wir wussten doch, dass es anders wird als auf der Westtrasse“

Mitten im Festgelände in Langenhessen zu wohnen, empfindet René Martin als Bereicherung und nicht als Last. Was sagen Besucher über die Neuauflage der Traditionsveranstaltung?

Mittendrin statt nur dabei. Unter diesem Motto haben René Martin und seine Söhne Leeroy (10), Stanley (13) und Julien (24) das 24. Oldtimertreffen erlebt. Seit 2008 wohnt der Vater im Haus Crimmitschauer Straße 177 in Langenhessen und das steht mitten im Festgelände. „Ich finde es super, dass man so nah dran ist", sagte der 49-Jährige,...