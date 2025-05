Linksabbieger auf der B 175 in Werdau werden ausgebremst

Reparaturarbeiten an zwei Einmündungsbereichen im Stadtzentrum führen vor allem in den Nachmittagsstunden zu Staus.

Linksabbieger, die auf der B 175 in Werdau unterwegs sind, haben derzeit zwei Probleme. So kann aus Richtung Zwickau kommend nicht mehr in das Wohngebiet am Kranzberg eingebogen werden. Wenige hundert Meter bergab ist außerdem die Linksabbiegerspur zum Gedächtnisplatz gesperrt. Das führt mitunter, vor allem in den Nachmittagsstunden, zu Staus...