Löwen-Apotheke in Werdau schließt: Linken-Sprecherin kritisiert Koalition

Sachsen verliert eine seiner ältesten Apotheken. Susanne Schaper warnt vor einer sich verschärfenden Versorgungslage und kritisiert das zögerliche Handeln von CDU und SPD.

Mit der Löwen-Apotheke in Werdau schließt am Samstag eine der ältesten Apotheken Sachsens. Sie wurde 1742 gegründet und gehörte fast drei Jahrhunderte zur Grundversorgung der Region. Nun gibt die Inhaberin auf: Steigende Kosten, Lieferengpässe und seit Jahren stagnierende Honorare der Krankenkassen machten einen Weiterbetrieb unmöglich.