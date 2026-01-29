MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Löwen-Apotheke in Werdau schließt: Linken-Sprecherin kritisiert Koalition

Die Löwen-Apotheke auf dem Markt gegenüber dem Rathaus in Werdau schließt am Samstag.
Die Löwen-Apotheke auf dem Markt gegenüber dem Rathaus in Werdau schließt am Samstag. Bild: Ralph Köhler
Die Löwen-Apotheke auf dem Markt gegenüber dem Rathaus in Werdau schließt am Samstag.
Die Löwen-Apotheke auf dem Markt gegenüber dem Rathaus in Werdau schließt am Samstag. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Löwen-Apotheke in Werdau schließt: Linken-Sprecherin kritisiert Koalition
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen verliert eine seiner ältesten Apotheken. Susanne Schaper warnt vor einer sich verschärfenden Versorgungslage und kritisiert das zögerliche Handeln von CDU und SPD.

Mit der Löwen-Apotheke in Werdau schließt am Samstag eine der ältesten Apotheken Sachsens. Sie wurde 1742 gegründet und gehörte fast drei Jahrhunderte zur Grundversorgung der Region. Nun gibt die Inhaberin auf: Steigende Kosten, Lieferengpässe und seit Jahren stagnierende Honorare der Krankenkassen machten einen Weiterbetrieb unmöglich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
2 min.
Glasfaserausbau in Werdau: Start im März mit mehreren Teams an mehreren Stellen
Der Glasfaserausbau in Werdau soll Anfang März mit Tempo losgehen.
Die Arbeiten für ein schnelles Internet im Stadtgebiet sollen nun zügig ausgeführt werden. Wo begonnen wird, ist noch unklar.
Annegret Riedel
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
14:11 Uhr
3 min.
Zschäpe: Mutmaßliche Vertraute wusste nichts von NSU-Morden
Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild)
Susann E. soll die rechtsextreme Terrorzelle unterstützt haben. Beate Zschäpe betont im Prozess, E. habe nur von Banküberfällen gewusst. Die Bundesanwaltschaft sieht das anders.
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
14:19 Uhr
1 min.
Premiere: Akkuzüge fahren zwischen Leipzig und Chemnitz
Am Montag soll erstmals ein Akkuzug fahrplanmäßig auf der Strecke Leipzig-Chemnitz rollen (Archivbild)
Zwei Jahre Verzögerung, jetzt ist es so weit: 300 Sitzplätze, Doppeltraktion und eine Premiere für Sachsen. Nächste Woche fährt der erste Akkuzug Fahrgäste zwischen Leipzig und Chemnitz.
25.01.2026
4 min.
„Ich musste die Reißleine ziehen“: Traditionsapotheke in Werdau schließt nach fast 300 Jahren
Sandy Beierlein hat sich die Schließung der traditionsreichen Apotheke am Werdauer Markt nicht leicht gemacht. 20 Jahre lang führte sie sie gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen.
Die Löwen-Apotheke am Markt in Werdau gibt den Betrieb auf. Inhaberin Sandy Beierlein sieht angesichts steigender Kosten und stagnierender Honorare keine Zukunft mehr.
Annegret Riedel
Mehr Artikel