Nach schwerer Diagnose in der Familie: Rückkehrerin Theresa Rudin gründet mit Ehemann ein Fitnessstudio in Werdau

Werdau
Die Rudins starten im Pleißen-Center in Steinpleis mit „Hiil Functional Fitness“. Es ist ein Studio, das aus einer ehemaligen Apotheke und einer sehr persönlichen Geschichte entstanden ist.
Zurück in der westsächsische Heimat, kurz vor dem Start in ein neues Leben: Theresa Rudin und ihr Mann Dominic verwandeln eine frühere Apotheke im Steinpleiser Einkaufszentrum in ihr eigenes Fitnessstudio. Was dort entsteht, ist mehr als ein Ort zum Trainieren – es ist ein Stück Zuhause. Zwischen noch verpackten Gewichten, frisch verlegtem...
