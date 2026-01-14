MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach schwerer Diagnose in der Familie: Rückkehrerin Theresa Rudin gründet mit Ehemann ein Fitnessstudio in Werdau

Ein Herzensprojekt mit Geschichte: Theresa und Dominic Rudin wissen, wie lebensverändernd Bewegung sein kann. Das hat ein Krankheitsfall in der Familie eindringlich gezeigt.
Ein Herzensprojekt mit Geschichte: Theresa und Dominic Rudin wissen, wie lebensverändernd Bewegung sein kann. Das hat ein Krankheitsfall in der Familie eindringlich gezeigt. Bild: Ralph Köhler
Wo einst Medikamente lagen, startet am Samstag das neue Fitnessstudio im Pleißen-Center.
Wo einst Medikamente lagen, startet am Samstag das neue Fitnessstudio im Pleißen-Center. Bild: Ralph Köhler
Letzte Handgriffe vor dem Neustart: Die Rudins packen Geräte aus und bringen alles in Position.
Letzte Handgriffe vor dem Neustart: Die Rudins packen Geräte aus und bringen alles in Position. Bild: Köhler
Ein Herzensprojekt mit Geschichte: Theresa und Dominic Rudin wissen, wie lebensverändernd Bewegung sein kann. Das hat ein Krankheitsfall in der Familie eindringlich gezeigt.
Ein Herzensprojekt mit Geschichte: Theresa und Dominic Rudin wissen, wie lebensverändernd Bewegung sein kann. Das hat ein Krankheitsfall in der Familie eindringlich gezeigt. Bild: Ralph Köhler
Wo einst Medikamente lagen, startet am Samstag das neue Fitnessstudio im Pleißen-Center.
Wo einst Medikamente lagen, startet am Samstag das neue Fitnessstudio im Pleißen-Center. Bild: Ralph Köhler
Letzte Handgriffe vor dem Neustart: Die Rudins packen Geräte aus und bringen alles in Position.
Letzte Handgriffe vor dem Neustart: Die Rudins packen Geräte aus und bringen alles in Position. Bild: Köhler
Werdau
Nach schwerer Diagnose in der Familie: Rückkehrerin Theresa Rudin gründet mit Ehemann ein Fitnessstudio in Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rudins starten im Pleißen-Center in Steinpleis mit „Hiil Functional Fitness“. Es ist ein Studio, das aus einer ehemaligen Apotheke und einer sehr persönlichen Geschichte entstanden ist.

Zurück in der westsächsische Heimat, kurz vor dem Start in ein neues Leben: Theresa Rudin und ihr Mann Dominic verwandeln eine frühere Apotheke im Steinpleiser Einkaufszentrum in ihr eigenes Fitnessstudio. Was dort entsteht, ist mehr als ein Ort zum Trainieren – es ist ein Stück Zuhause. Zwischen noch verpackten Gewichten, frisch verlegtem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
17.12.2025
4 min.
Edeka öffnet, Diska kommt: Wie sich Crimmitschaus Supermarkt-Landschaft gerade neu erfindet
Mitarbeiter Tommy Roger half am Dienstag den Kunden an einer der drei SB-Kassen. Der 22-Jährige hat einst als Aushilfe angefangen, inzwischen hat er dort einen festen Job.
Nach zähen Tiefbauarbeiten ging alles rasch: Die Stadt hat ein neues Edeka-Center – mit einer Besonderheit, die überraschen dürfte. Auch das Parken folgt einem System, das man so hier nicht kennt.
Jochen Walther
08.12.2025
4 min.
Förderverein rettet Turnhalle im westsächsischen Steinpleis: „Wir haben nicht nur geredet, wir haben geliefert“
Haben gut lachen: Das Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum ist fertig. Die Fördervereinsmitglieder konnten gemeinsam mit Unterstützern viel in der Turnhalle Steinpleis verändern.
Vor sieben Jahren drohte dem Gebäude der Abriss. Die Steinpleiser wehrten sich. Am Samstag können Besucher nun das neue Vereins- und Begegnungszentrum besichtigen. Und erfahren, wie es weitergeht.
Annegret Riedel
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
Mehr Artikel