Regionale Nachrichten und News
  • „Oma-Hobby“ ist lebendig: Frauen lassen in Langenhessen die Stricknadeln klappern

Evi Kuhn hat vor zehn Jahren die „Flotten Nadeln“ in Langenhessen ins Leben gerufen.
Bild: Andre Kleber
Evi Kuhn hat vor zehn Jahren die „Flotten Nadeln“ in Langenhessen ins Leben gerufen.
Bild: Andre Kleber
Werdau
„Oma-Hobby“ ist lebendig: Frauen lassen in Langenhessen die Stricknadeln klappern
Redakteur
Von Annegret Riedel
Handarbeiten sind wieder in. Deswegen hoffen die „Flotten Nadeln“ auf neue Mitstreiter aus der jüngeren Generation.

Stricken und Häkeln sind bei jungen Leuten wieder beliebt. Anleitungen für selbstgemachte Handarbeiten finden sich in sozialen Netzwerken zuhauf. In Langenhessen widmen sich diesem Hobby gleich zwei Gruppen von Frauen. Eine davon wird von Evi Kuhn geleitet, die die „Flotten Nadeln“ vor zehn Jahren gegründet hat. „Wir treffen uns einmal im...
