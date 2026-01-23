Pleißental-Klinik in Werdau bekommt neuen Geschäftsführer

Auf den bisherigen Klinikchef Uwe Hantzsch folgt ein Manager, der bereits in etlichen Krankenhäusern tätig war – unter anderem im Vogtland. Er tritt seine Stelle schon in wenigen Tagen an.

Die insolvente Pleißental-Klinik in Werdau hat ab 1. Februar einen neuen Geschäftsführer. Sven Hendel folgt auf Uwe Hantzsch, der die Klinik zum Monatsende verlässt. Wie der Landkreis Zwickau mitteilt, erfolge damit ein nahtloser Übergang. Man freue sich, dass man mit Hendel (42) einen in „Krankenhausangelegenheiten" erfahrenen Manager...