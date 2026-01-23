MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sven Hendel (Mi.) mit der Stellvertreterin des Landrates, Angelika Hölzel, und dem Chef des Klinikverbundes, Christian Wagner.
Sven Hendel (Mi.) mit der Stellvertreterin des Landrates, Angelika Hölzel, und dem Chef des Klinikverbundes, Christian Wagner. Bild: Torree Hahn/Landkreis Zwickau
Sven Hendel (Mi.) mit der Stellvertreterin des Landrates, Angelika Hölzel, und dem Chef des Klinikverbundes, Christian Wagner.
Sven Hendel (Mi.) mit der Stellvertreterin des Landrates, Angelika Hölzel, und dem Chef des Klinikverbundes, Christian Wagner. Bild: Torree Hahn/Landkreis Zwickau
Werdau
Pleißental-Klinik in Werdau bekommt neuen Geschäftsführer
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf den bisherigen Klinikchef Uwe Hantzsch folgt ein Manager, der bereits in etlichen Krankenhäusern tätig war – unter anderem im Vogtland. Er tritt seine Stelle schon in wenigen Tagen an.

Die insolvente Pleißental-Klinik in Werdau hat ab 1. Februar einen neuen Geschäftsführer. Sven Hendel folgt auf Uwe Hantzsch, der die Klinik zum Monatsende verlässt. Wie der Landkreis Zwickau mitteilt, erfolge damit ein nahtloser Übergang. Man freue sich, dass man mit Hendel (42) einen in „Krankenhausangelegenheiten“ erfahrenen Manager...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
08.01.2026
4 min.
Nach Geschäftsführer-Abgang: Landkreis Zwickau will noch im Januar neuen Chef für Werdauer Pleißental-Klinik finden
Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die Pleißental-Klinik in Werdau läuft.
Gut zwei Wochen nach der Rücktrittsankündigung von Uwe Hantzsch läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. So ganz aus freiwilligen Stücken scheint der Klinikchef aber nicht zu gehen.
Jan-Dirk Franke
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
Mehr Artikel