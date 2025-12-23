MENÜ
  • Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl

Werdau
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.

Eine überraschende Personalie und womöglich ein Schock für den einen oder anderen Beschäftigten kurz vor Weihnachten: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der insolventen Pleißental-Klinik in Werdau, räumt seinen Stuhl. Er wird die Klinik zum 1. Februar 2026 verlassen, wie die Einrichtung mitteilte. Hantzsch habe mit Landrat Carsten Michaelis...
