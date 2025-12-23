Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl

Werdau
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Eine überraschende Personalie und womöglich ein Schock für den einen oder anderen Beschäftigten kurz vor Weihnachten: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der insolventen Pleißental-Klinik in Werdau, räumt seinen Stuhl. Er wird die Klinik zum 1. Februar 2026 verlassen, wie die Einrichtung mitteilte. Hantzsch habe mit Landrat Carsten Michaelis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.