MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Polonaise, Mäuse und gute Laune: Kinderfasching begeistert Lauterbach

Zwei Mäuse sorgten für Stimmung beim Kinderfasching im ehemaligen Jugendclub.
Zwei Mäuse sorgten für Stimmung beim Kinderfasching im ehemaligen Jugendclub. Bild: Roland Wagner
Zwei Mäuse sorgten für Stimmung beim Kinderfasching im ehemaligen Jugendclub.
Zwei Mäuse sorgten für Stimmung beim Kinderfasching im ehemaligen Jugendclub. Bild: Roland Wagner
Werdau
Polonaise, Mäuse und gute Laune: Kinderfasching begeistert Lauterbach
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 40 Kinder feierten am Fastnachtsdienstag beim traditionellen Kinderfasching des Landlustvereins.

Trotz Ferien war der kleine Saal im einstigen Lauterbacher Jugendclub am Fastnachtsdienstag bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 40 Kinder feierten dort gemeinsam mit Eltern und Großeltern den traditionellen Kinderfasching des Lauterbacher Landlustvereins. Der Fastnachtsdienstag, letzter Höhepunkt der närrischen Tage vor dem Aschermittwoch,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
27.11.2025
2 min.
Premiere in Lauterbach: Erste Dorfpyramide wird feierlich angeschoben
So ähnlich wird sich die neue Pyramide präsentieren – ein Vorgeschmack auf das Schmuckstück.
Im Neukirchener Ortsteil beginnt eine neue Tradition: Beim ersten Pyramidenanschieben feiert der Ort ein Unikat – mit Lichterglanz, Figuren und einem festlichen Rahmenprogramm.
Roland Wagner
Mehr Artikel