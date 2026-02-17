Polonaise, Mäuse und gute Laune: Kinderfasching begeistert Lauterbach

Fast 40 Kinder feierten am Fastnachtsdienstag beim traditionellen Kinderfasching des Landlustvereins.

Trotz Ferien war der kleine Saal im einstigen Lauterbacher Jugendclub am Fastnachtsdienstag bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 40 Kinder feierten dort gemeinsam mit Eltern und Großeltern den traditionellen Kinderfasching des Lauterbacher Landlustvereins. Der Fastnachtsdienstag, letzter Höhepunkt der närrischen Tage vor dem Aschermittwoch,...