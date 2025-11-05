S-Bahn-Strecke Zwickau–Leipzig: Schon wieder fahren Busse statt Züge

Werdau
Nur zwei Wochen nach der jüngsten Sperrung folgen die nächsten Einschränkungen. Grund sind Bauarbeiten nahe Crimmitschau. Worauf müssen sich Fahrgäste einstellen?
Die freie Fahrt auf den S-Bahn-Strecken S5 und S5X von Zwickau nach Leipzig ist nicht von langer Dauer. Gerade einmal zwei Wochen nach dem Ende einer mehr als zweimonatigen Sperrung zwischen Zwickau und Altenburg hat die Deutsche Bahn nun die nächsten Einschränkungen angekündigt. Vom 7. November bis zum 2. Dezember werden die Züge auf dem...
