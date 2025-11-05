Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • S-Bahn-Strecke Zwickau–Leipzig: Schon wieder fahren Busse statt Züge

S-Bahnen werden im Bahnhof Werdau bis Anfang Dezember seltener zu sehen sein als sonst.
S-Bahnen werden im Bahnhof Werdau bis Anfang Dezember seltener zu sehen sein als sonst. Bild: Thomas Michel/Archiv
S-Bahnen werden im Bahnhof Werdau bis Anfang Dezember seltener zu sehen sein als sonst.
S-Bahnen werden im Bahnhof Werdau bis Anfang Dezember seltener zu sehen sein als sonst. Bild: Thomas Michel/Archiv
S-Bahn-Strecke Zwickau–Leipzig: Schon wieder fahren Busse statt Züge
Von Johannes Pöhlandt
Nur zwei Wochen nach der jüngsten Sperrung folgen die nächsten Einschränkungen. Grund sind Bauarbeiten nahe Crimmitschau. Worauf müssen sich Fahrgäste einstellen?

Die freie Fahrt auf den S-Bahn-Strecken S5 und S5X von Zwickau nach Leipzig ist nicht von langer Dauer. Gerade einmal zwei Wochen nach dem Ende einer mehr als zweimonatigen Sperrung zwischen Zwickau und Altenburg hat die Deutsche Bahn nun die nächsten Einschränkungen angekündigt. Vom 7. November bis zum 2. Dezember werden die Züge auf dem...
