Sanierungskonzept fast fertig: Pleißental-Klinik in Werdau will Insolvenzverfahren bis Jahresende hinter sich bringen

In den nächsten Tagen soll das Sanierungskonzept vorliegen, bereits für Ende September hat die Klinikleitung eine Betriebsversammlung angesetzt. Das Haus hat inzwischen auch schon ein Problem gelöst.

Ein Sanierungskonzept für die in finanzielle Schieflage geratene Pleißental-Klinik in Werdau ist offenbar weitgehend fertig. „Wir sind in der letzten Kurve", sagte Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch der „Freien Presse". Er geht davon aus, dass die Ergebnisse der Sanierungsberatung in den nächsten Tagen vorliegen. Die nötigen...