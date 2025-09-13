Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Sanierungskonzept fast fertig: Pleißental-Klinik in Werdau will Insolvenzverfahren bis Jahresende hinter sich bringen

Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau.
Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau. Bild: Ralf Wendland
Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau.
Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Sanierungskonzept fast fertig: Pleißental-Klinik in Werdau will Insolvenzverfahren bis Jahresende hinter sich bringen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den nächsten Tagen soll das Sanierungskonzept vorliegen, bereits für Ende September hat die Klinikleitung eine Betriebsversammlung angesetzt. Das Haus hat inzwischen auch schon ein Problem gelöst.

Ein Sanierungskonzept für die in finanzielle Schieflage geratene Pleißental-Klinik in Werdau ist offenbar weitgehend fertig. „Wir sind in der letzten Kurve“, sagte Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch der „Freien Presse“. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse der Sanierungsberatung in den nächsten Tagen vorliegen. Die nötigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
19.06.2025
4 min.
Werdauer Pleißentalklinik in der Krise: Bleibt der Landkreis überhaupt der Eigentümer?
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Fast 500 Mitarbeiter sind hier tätig.
Dem Krankenhaus in Werdau droht die Zahlungsunfähigkeit. Nun muss innerhalb von drei Monaten ein Zukunftskonzept erarbeitet werden. Jetzt reden der Klinikchef und der Landrat.
Jan-Dirk Franke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:00 Uhr
2 min.
Pleißental-Klinik in Werdau will Sanierungsplan im Oktober vorstellen
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung.
An der in Schieflage geratenen Klinik geht der Betrieb trotz eröffneten Insolvenzverfahrens uneingeschränkt weiter. Diese Woche sollen die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung informiert werden.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel