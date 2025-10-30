Siedlung auf dem Lindenberg will Ortstafel „Blankenhain“ zurück: „Zum Glück ist noch nichts passiert“

Jeden Morgen gehen Kinder zur Schule – ohne Gehweg, direkt an der Straße. Weil das Ortsschild 200 Meter später steht, gilt Tempo 100. Der Ortschaftsrat will erneut auf die Stadt Crimmitschau zugehen.

Wenn morgens die Schulkinder aus der Siedlung „Am Lindenberg" loslaufen, trennt sie nur ein schmaler Streifen Asphalt vom fließenden Verkehr. Die Straße hat keinen Fußweg, die Häuser stehen dicht an der Fahrbahn – und dennoch rauschen Autos mit rasantem Tempo hindurch. Denn das Ortsschild von Blankenhain steht erst 200 Meter hinter der...