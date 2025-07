Sonne, Kober, Eierkuchen: Was Kita-Kinder aus Gablenz gerade erleben

Mädchen und Jungen der Einrichtung „Brummkreisel“ machen Ferien an der Koberbachtalsperre. Damit lebt eine Tradition der Kita weiter.

Eine Abkühlung in der Koberbachtalsperre genießen derzeit Mädchen und Jungen der Johanniter-Kindertagesstätte „Brummkreisel“ in Gablenz in vollen Zügen. Noch bis zum Donnerstag findet für 15 Hortkinder und sieben angehende Abc-Schützen ein Kinderferienlager am Gewässer statt. Für Einrichtungsleiterin Elena Helmert ist dieses Projekt...