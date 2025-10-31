Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stammzellenspender für Karolin aus Werdau: Suche „hinter den Kulissen“ läuft auf Hochtouren

Werdau
Redakteur
Von Annegret Riedel
Vor vier Wochen kamen Hunderte Menschen zu einer Registrierungsaktion in die Stadthalle. Ehemann Michael Sobe ist noch immer überwältigt vom Zusammenhalt der Werdauer und wartet auf den entscheidenden Anruf.

Die große Registrierungsaktion in der hiesigen Stadthalle für die Suche nach einem Stammzellenspender für Karolin Sobe ist jetzt vier Wochen her. Die Werdauerin ist an akuter Leukämie erkrankt und braucht dringend einen passenden Knochenmarkspender. „Noch kam kein entscheidender Anruf von der DKMS. Doch wir sind in ständigem Kontakt. Die...
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender zu beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
30.09.2025
4 min.
Hoffnung und Zusammenhalt: Werdau sucht Stammzellspender für Karolin
Michael Sobe hofft, dass am Samstag viele Menschen in die Stadthalle Werdau zur DKMS-Registrierungsaktion für seine Frau Karolin kommen.
Die Diagnose Leukämie traf Karolin Sobe völlig unerwartet. Jetzt kämpft die Familie um eine zweite Chance für die 39-Jährige. Eine Registrierungsaktion in Werdau soll Hilfe bringen.
Annegret Riedel
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
Mehr Artikel