Stammzellenspender für Karolin aus Werdau: Suche „hinter den Kulissen“ läuft auf Hochtouren

Vor vier Wochen kamen Hunderte Menschen zu einer Registrierungsaktion in die Stadthalle. Ehemann Michael Sobe ist noch immer überwältigt vom Zusammenhalt der Werdauer und wartet auf den entscheidenden Anruf.

Die große Registrierungsaktion in der hiesigen Stadthalle für die Suche nach einem Stammzellenspender für Karolin Sobe ist jetzt vier Wochen her. Die Werdauerin ist an akuter Leukämie erkrankt und braucht dringend einen passenden Knochenmarkspender. „Noch kam kein entscheidender Anruf von der DKMS. Doch wir sind in ständigem Kontakt. Die...