Strukturwandel XXL in Werdau gestartet: Projektmanager soll Ideen für Zukunftskonzepte sammeln

Die Kreise in Südwestsachsen starten mit einem Masterplan in den Strukturwandel. Ein Projektmanager soll Konzepte bündeln – für neue Branchen, Fachkräftebindung und den gezielten Einsatz von KI.

Wie sieht die Zukunft für Südwestsachsen aus? In den Landkreisen Zwickau, Mittelsachsen, im Vogtlandkreis und Erzgebirgskreis sowie in der Stadt Chemnitz beginnt eine umfassende Planung, um die gesamte Region für die kommenden 10 bis 15 Jahre wirtschaftlich komplett neu aufzustellen. Ein symbolischer Startschuss fiel am Montag in der...