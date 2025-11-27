Trotz 11.000 Unterschriften: Weshalb der Landkreis eine Petition zum Erhalt der Kinderklinik in Werdau abweist

Werdau
Der Landkreis Zwickau ist zwar Träger der Pleißental-Klinik, sieht sich derzeit jedoch nicht zuständig für den Fall. Doch noch sind nicht alle Messen gelesen – auch weil ein Ministerium Redebedarf sieht.
Fast 9000 Unterschriften haben die Initiatoren der Petition zum Erhalt der Kinderstation an der Pleißental-Klinik in Werdau gesammelt. Nun sind noch einmal gut 2000 dazugekommen. Sie stecken in einem bemalten Karton, den Landrat Carsten Michaelis (CDU) am Mittwoch in Werdau zur Sitzung des zuständigen Kreistag-Hauptausschusses mitgebracht hat....
