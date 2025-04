Tulpenraub an der B 175 in Werdau: Firma Funck erstattet Anzeige

Zeugen haben eine Frau beobachtet, die Hunderte Blumen abgeschnitten hat. In die Kasse des Vertrauens warf sie fünf Euro ein.

Wegen ihres geplünderten Blumenfeldes an der B 175 in der Werdauer Sorge hat die Firma Funck jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet. „Wir hoffen, dass in dieser Sache ermittelt werden kann“, teilte Claudia Funck in einem Schreiben an die „Freie Presse“ mit. Tausende Tulpen, die dort in voller Pracht geblüht hatten, waren Anfang dieses...