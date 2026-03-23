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Einen herrlichen Anblick bot im April vorigen Jahres das Tulpenfeld an der B 175 in Werdau.
Einen herrlichen Anblick bot im April vorigen Jahres das Tulpenfeld an der B 175 in Werdau. Foto: Kleber/Archiv
Einen herrlichen Anblick bot im April vorigen Jahres das Tulpenfeld an der B 175 in Werdau.
Einen herrlichen Anblick bot im April vorigen Jahres das Tulpenfeld an der B 175 in Werdau. Foto: Kleber/Archiv
Werdau
In diesem Jahr kein Tulpenfeld an der B 175 in Werdau
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Die Firma Funck verzichtet unter anderem aus Kostengründen auf den Anbau der Frühlingsblumen. Das Erdbeerfeld in Langenhessen soll Anfang Juni öffnen.

Auf ein farbenfrohes Tulpenmeer vor den Toren von Werdau müssen Vorbeifahrende in diesem Jahr verzichten. Wie Claudia Funck von der Firma Funck aus Hirschfeld sagt, wird das Feld nahe dem Kreisverkehr an der B 175 in der Sorge in dieser Saison nicht erneut mit Tulpen zum Selberschneiden bestellt. Grund dafür sind vor allem gestiegene Kosten:...
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