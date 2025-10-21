Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen

Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz.
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz. Bild: Patrick Seeger/dpa
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz.
Nach dem Unfall in Langenreinsdorf war der Rettungsdienst im Einsatz. Bild: Patrick Seeger/dpa
Werdau
Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Was bisher bekannt ist.

Ein elfjähriges Mädchen hat bei einem Unfall im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.20 Uhr auf der Hauptstraße. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Bushaltestelle „Grüne Aue.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
08:19 Uhr
1 min.
Unfall mit drei Autos auf der B 173 in Oberlungwitz: Sachschaden summiert sich auf 30.000 Euro
Auf 30.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Oberlungwitz.
Bei einem Überholvorgang ist es zur Kollision gekommen. Ein elfjähriges Kind wurde verletzt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08.08.2025
1 min.
Unfall in Crimmitschau: Vespa-Fahrer wird am Donnerstagabend schwer verletzt
Die Polizei hat die Hohe Straße in Crimmitschau nach dem Unfall voll gesperrt.
Die Unfallstelle befindet sich auf der Hohen Straße im Ortsteil Langenreinsdorf. Der 46-Jährige stürzte in einer Linkskurve. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
Mehr Artikel