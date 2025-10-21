Unfall an Bushaltestelle in Langenreinsdorf: Peugeot-Fahrer erfasst elfjähriges Mädchen

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Rettungsdienst brachte das Kind zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Was bisher bekannt ist.

Ein elfjähriges Mädchen hat bei einem Unfall im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.20 Uhr auf der Hauptstraße. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Bushaltestelle „Grüne Aue."