Unfall in Dänkritz: Warum der Fahrer jetzt gleich mehrere Ermittlungsverfahren am Hals hat

Ein 26-Jähriger war am Sonntag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er und seine zwei Mitfahrer verletzten sich leicht. Dennoch dürfte der Unfall langwierige Folgen haben.

Der Sonntagsausflug war wohl anders geplant. Was war passiert? Ein 26-jähriger Deutscher war mit seinem Hyundai gegen 14 Uhr in Dänkritz von der Hartmannsdorfer Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch die beiden Insassen (22 und 24 Jahre) erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.