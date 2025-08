Von der Bäckerei zum Massagesalon: Jintana Schmitz bringt thailändische Entspannungskunst nach Werdau

Mit sanften Händen und fernöstlicher Gelassenheit hat die 49-Jährige einen besonderen Ort geschaffen. Dort, wo früher Brot gebacken wurde, bietet sie seit kurzem authentische Thai-Massagen an.

An den Tag ihrer Ankunft in Deutschland erinnert sich Jintana Schmitz genau. Es war der 12. August 2016 – jener Tag wird in ihrer Heimat als Muttertag gefeiert. Mehr zum Weinen als zum Lachen war damals ihrer Mutter zumute, sagt die 49-Jährige, denn auch ihre Schwester lebt bereits in Deutschland. Beruflich auf eigenen Füßen zu stehen, war...