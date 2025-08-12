Von Rost zu Ruhm: Vereine und Azubis wollen Barkas B 1000 in Werdau restaurieren

Werdau
Ein betagter DDR-Kleintransporter wird zum Generationenprojekt: Nachwuchskräfte aus aller Welt hauchen dem Oldtimer neues Leben ein – und knüpfen dabei Verbindungen über Kulturen hinweg.
Ein alter Barkas B 1000 zieht zum Ausbildungsstart in Werdau die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Im Hof steht das betagte DDR-Fahrzeug, während Ralf Gottmann vom Zwickauer Verein „Inter Trab“ erklärt, wie er es gemeinsam mit Azubis des Bildungswerks der Sächsischen Wirtschaft restaurieren will. „Das ist eine spannende Aufgabe für...
