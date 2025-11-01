Von wegen friedliches Dorfleben: Langenhessener sind von Rasern genervt

Im Werdauer Ortsteil wird eine Sackgasse täglich als Durchfahrtsstraße genutzt. Das bringt die Anwohner ebenso auf die Palme wie die Kraftfahrer, die kein Tempo-Limit kennen.

Auf dem Dorf lebt es sich ruhig und friedlich. Über diese weit verbreitete Annahme kann Michael Matthes nur müde lächeln. Seit mehr als 50 Jahren lebt der Langenhessener in seinem blauen Haus in der Dorfstraße 44, der Zufahrt zu Winkle-Polsterbetten und zu einer Landschafts- und Tiefbaufirma. „Es ist mein Elternhaus, an dem ich sehr...