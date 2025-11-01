Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Von wegen friedliches Dorfleben: Langenhessener sind von Rasern genervt

Der Langenhessener Michael Matthes ärgert sich tagtäglich über Kraftfahrer an der Dorfstraße, die die Verkehrsschilder einfach ignorieren.
Der Langenhessener Michael Matthes ärgert sich tagtäglich über Kraftfahrer an der Dorfstraße, die die Verkehrsschilder einfach ignorieren. Bild: André Kleber
Der Langenhessener Michael Matthes ärgert sich tagtäglich über Kraftfahrer an der Dorfstraße, die die Verkehrsschilder einfach ignorieren.
Der Langenhessener Michael Matthes ärgert sich tagtäglich über Kraftfahrer an der Dorfstraße, die die Verkehrsschilder einfach ignorieren. Bild: André Kleber
Werdau
Von wegen friedliches Dorfleben: Langenhessener sind von Rasern genervt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Werdauer Ortsteil wird eine Sackgasse täglich als Durchfahrtsstraße genutzt. Das bringt die Anwohner ebenso auf die Palme wie die Kraftfahrer, die kein Tempo-Limit kennen.

Auf dem Dorf lebt es sich ruhig und friedlich. Über diese weit verbreitete Annahme kann Michael Matthes nur müde lächeln. Seit mehr als 50 Jahren lebt der Langenhessener in seinem blauen Haus in der Dorfstraße 44, der Zufahrt zu Winkle-Polsterbetten und zu einer Landschafts- und Tiefbaufirma. „Es ist mein Elternhaus, an dem ich sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Das Rasen im Vogtland wird teuer: An dieser Strecke steht bald ein neuer Blitzer
Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links).
Der Autobahnzubringer Eicher Spange (S 299) gerät häufig in die Schlagzeilen: Dort wird gerast, dort kracht es oft. Die Stadt Auerbach handelt nun.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
15.08.2025
3 min.
Rentner erbost über Raser in Werdau: „Muss erst ein Unfall passieren?“
Helmut Röll fährt seit vielen Jahren Auto. Was auf der Pestalozzistraße los ist, ärgert ihn.
Auf der Pestalozzistraße im Wohngebiet Werdau-Ost gilt Tempo 30. Doch viele ignorierten dieses Tempolimit, sagt Helmut Röll. Er fordert Tempomessungen. Was sagt die Stadt dazu?
Annegret Riedel
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
Mehr Artikel