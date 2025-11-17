Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Vorfall nach Eishockey-Familientag in Crimmitschau: Huskies-Fanbeauftragter spricht von Körperverletzung und Sachbeschädigung

Rund 500 Fans aus Kassel waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Rund 500 Fans aus Kassel waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Rund 500 Fans aus Kassel waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Rund 500 Fans aus Kassel waren am Sonntag im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Update
Werdau
Vorfall nach Eishockey-Familientag in Crimmitschau: Huskies-Fanbeauftragter spricht von Körperverletzung und Sachbeschädigung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Abreise gab es einen Angriff auf Fan-Busse der Kassel Huskies. Die Polizei, die von 10 bis 15 dunkel gekleideten Personen spricht, nimmt Ermittlungen auf. Wie Fans aus Hessen den Vorfall erlebt haben.

Ein Zwischenfall überschattet den rundum gelungenen Familientag bei der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies. 3747 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag im Kunsteisstadion im Sahnpark, wo es gemeinsame Aktionen der Kids-Clubs beider Teams gab. Crimmitschau verlor mit 3:4 nach Penaltyschießen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Verletzungspech, Pfostenknaller und Penaltyschießen: Eispiraten Crimmitschau verlieren Eishockey-Krimi gegen Spitzenreiter aus Kassel
Die Reihe um Dominic Walsh (Foto), Corey Mackin und Dylan Wruck sorgte im zweiten Drittel für Dauer-Druck.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende nur einen Punkt eingefahren. Vor 3747 Zuschauern war die Partie für Vincent Saponari schon in der ersten Minute beendet. Er kam mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus. Die ersten Stimmen aus dem Sahnpark.
Holger Frenzel
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
13:54 Uhr
3 min.
„Hutzenohmd am Wanderspace“: Warum es vier Schiffscontainer in Bad Schlema „angespült“ hat
Karl Poland (l.) und Niklas Lang betreuen den „Wanderspace“ in Bad Schlema.
Der temporäre Treffpunkt dient als Bühne und Workshop-Raum gleichzeitig. Vor allem junge Leute sind angesprochen, dort Ideen zu entwickeln und sich einzubringen.
Irmela Hennig
06:24 Uhr
4 min.
Eispiraten Crimmitschau mit Verletzungspech: Wie die Suche nach einem neuen Ausländer läuft
Stürmer Vincent Saponari hat sich am Sonntag an der rechten Schulter verletzt. Er verließ schon nach 37 Sekunden das Eis.
Beim Eishockey-Zweitligisten drohen Ladislav Zikmund und Vincent Saponari lange Pausen. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Suche nach Verstärkungen. Bis wann Vollzug gemeldet werden soll und was das Budget zulässt.
Holger Frenzel
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel