Vorfall nach Eishockey-Familientag in Crimmitschau: Huskies-Fanbeauftragter spricht von Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bei der Abreise gab es einen Angriff auf Fan-Busse der Kassel Huskies. Die Polizei, die von 10 bis 15 dunkel gekleideten Personen spricht, nimmt Ermittlungen auf. Wie Fans aus Hessen den Vorfall erlebt haben.

Ein Zwischenfall überschattet den rundum gelungenen Familientag bei der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies. 3747 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag im Kunsteisstadion im Sahnpark, wo es gemeinsame Aktionen der Kids-Clubs beider Teams gab. Crimmitschau verlor mit 3:4 nach Penaltyschießen.