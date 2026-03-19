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Jana Wagenlehner (links) und Caro Deppler mit ihren tierischen Einsatzkräften.
Jana Wagenlehner (links) und Caro Deppler mit ihren tierischen Einsatzkräften. Foto: André Kleber
Jana Wagenlehner (links) und Caro Deppler mit ihren tierischen Einsatzkräften.
Jana Wagenlehner (links) und Caro Deppler mit ihren tierischen Einsatzkräften. Foto: André Kleber
Werdau
Wenn jede Minute zählt – Rettungshundestaffel sucht in Westsachsen neue Teams
Von André Kleber
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Wenn ein Mensch verschwindet, zählt jede Minute: In der Region bereitet sich die Rettungshundestaffel des ASB Zwickau auf den Ernstfall vor. Beim Casting in Neumark können Interessierte teilnehmen.

Wenn ein Mensch verschwindet, beginnt für sie die Suche – leise, konzentriert und oft unter Zeitdruck. In Westsachsen bereiten sich Mensch und Hund genau auf diesen Moment vor – und suchen nun Verstärkung. Ein Hund hebt die Nase, verharrt kurz – dann schießt er los. Sekunden später schlägt er an. Für die Retter ist das kein Spiel,...
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