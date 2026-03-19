Wenn jede Minute zählt – Rettungshundestaffel sucht in Westsachsen neue Teams

Wenn ein Mensch verschwindet, zählt jede Minute: In der Region bereitet sich die Rettungshundestaffel des ASB Zwickau auf den Ernstfall vor. Beim Casting in Neumark können Interessierte teilnehmen.

Wenn ein Mensch verschwindet, beginnt für sie die Suche – leise, konzentriert und oft unter Zeitdruck. In Westsachsen bereiten sich Mensch und Hund genau auf diesen Moment vor – und suchen nun Verstärkung. Ein Hund hebt die Nase, verharrt kurz – dann schießt er los. Sekunden später schlägt er an. Für die Retter ist das kein Spiel,...