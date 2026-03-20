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Lädt auf den Neumarker Hundeplatz ein: Carola Deppler von der ASB-Rettungshundestaffel.
Lädt auf den Neumarker Hundeplatz ein: Carola Deppler von der ASB-Rettungshundestaffel. Foto: RHS Zwickau
Bei der Suche nach vermissten Personen oft unerlässlich: die Expertise der Spurensucher von der Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes.
Bei der Suche nach vermissten Personen oft unerlässlich: die Expertise der Spurensucher von der Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes. Foto: RHS Zwickau
Die Hundestaffel trainiert regelmäßig in den Wäldern des Vogtlands.
Die Hundestaffel trainiert regelmäßig in den Wäldern des Vogtlands. Foto: RHS Zwickau
Lädt auf den Neumarker Hundeplatz ein: Carola Deppler von der ASB-Rettungshundestaffel.
Lädt auf den Neumarker Hundeplatz ein: Carola Deppler von der ASB-Rettungshundestaffel. Foto: RHS Zwickau
Bei der Suche nach vermissten Personen oft unerlässlich: die Expertise der Spurensucher von der Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes.
Bei der Suche nach vermissten Personen oft unerlässlich: die Expertise der Spurensucher von der Rettungshundestaffel des Arbeitersamariterbundes. Foto: RHS Zwickau
Die Hundestaffel trainiert regelmäßig in den Wäldern des Vogtlands.
Die Hundestaffel trainiert regelmäßig in den Wäldern des Vogtlands. Foto: RHS Zwickau
Reichenbach
Rettungshunde-Casting in Neumark: Worauf es ankommt – bei Tier und Mensch
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Zur Stelle sein, wenn jede Sekunde zählt, und Gemeinschaft erleben – wer das sucht, ist bei der ASB-Rettungshundestaffel richtig.

Die ASB-Rettungshundestaffel Zwickau kommt zum Einsatz, wenn es drauf ankommt. „Die Suche nach vermissten Personen ist oft ein Wettlauf mit der Zeit“, sagt Staffelleiterin Carola Deppler. Auf 30 bis 40 solcher Einsätze pro Jahr kommt die Staffel. In ganz Sachsen. Derzeit hat die Staffel 14 Mitglieder mit elf Hunden und verfügt über drei...
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