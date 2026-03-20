Rettungshunde-Casting in Neumark: Worauf es ankommt – bei Tier und Mensch

Zur Stelle sein, wenn jede Sekunde zählt, und Gemeinschaft erleben – wer das sucht, ist bei der ASB-Rettungshundestaffel richtig.

Die ASB-Rettungshundestaffel Zwickau kommt zum Einsatz, wenn es drauf ankommt. „Die Suche nach vermissten Personen ist oft ein Wettlauf mit der Zeit“, sagt Staffelleiterin Carola Deppler. Auf 30 bis 40 solcher Einsätze pro Jahr kommt die Staffel. In ganz Sachsen. Derzeit hat die Staffel 14 Mitglieder mit elf Hunden und verfügt über drei...