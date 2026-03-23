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Die beiden Australien Koolies von Staffelleiterin Carola Deppler bei der erfolgreichen Personensuche im Wald.
Die beiden Australien Koolies von Staffelleiterin Carola Deppler bei der erfolgreichen Personensuche im Wald. Foto: Thomas Voigt
Die beiden Australien Koolies von Staffelleiterin Carola Deppler bei der erfolgreichen Personensuche im Wald.
Die beiden Australien Koolies von Staffelleiterin Carola Deppler bei der erfolgreichen Personensuche im Wald. Foto: Thomas Voigt
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Plauen
Vogtländer trainieren Vermissten-Suche mit Rettungshunden: „Im Einsatz kann es um Leben oder Tod gehen“
Von Thomas Voigt
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Die Vierbeiner können Leben retten. Doch dafür ist ein intensives Training nötig. Worauf es ankommt und warum es am kommenden Wochenende ein besonderes Rettungshunde-Casting im Vogtland gibt.

Es knackt und raschelt im Unterholz. Ab und zu ist ein leises Bimmeln von einem Glöckchen aus dem Wald zu vernehmen. Plötzlich durchdringt lautes Bellen die Stille. Ein paar Augenblicke später sprintet Labrador-Hundedame „Loona“ mit Ortungshalsband und Kenndecke um den Leib auf ihre Besitzerin zu. Der Vierbeiner ist ein ausgebildeter...
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