Vogtländer trainieren Vermissten-Suche mit Rettungshunden: „Im Einsatz kann es um Leben oder Tod gehen“

Plauen
Die Vierbeiner können Leben retten. Doch dafür ist ein intensives Training nötig. Worauf es ankommt und warum es am kommenden Wochenende ein besonderes Rettungshunde-Casting im Vogtland gibt.
Es knackt und raschelt im Unterholz. Ab und zu ist ein leises Bimmeln von einem Glöckchen aus dem Wald zu vernehmen. Plötzlich durchdringt lautes Bellen die Stille. Ein paar Augenblicke später sprintet Labrador-Hundedame „Loona“ mit Ortungshalsband und Kenndecke um den Leib auf ihre Besitzerin zu. Der Vierbeiner ist ein ausgebildeter...
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