Werdau: Betrüger geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Bewohner des Johann-Gottfried-Herder-Weges rufen die Polizei.

Werdau.

Betrüger haben am Dienstagnachmittag versucht, sich Zugang zu mehreren Wohnungen am Johann-Gottfried-Herder-Weg in Werdau zu verschaffen. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp gaben sich die zwei unbekannten Männer als Mitarbeiter der hiesigen Stadtwerke aus. Sie hätten den Auftrag erteilt bekommen, die Heizung abzulesen. „Da sie sich dabei aber sehr laienhaft verhielten, wurden die Bewohner stutzig“, sagt Hemp. Die Mieter taten das Richtige und informierten die Polizei. Die rät in solchen Fällen immer zu gesundem Misstrauen. „Wenn geplante Ablesungen oder Montagearbeiten anstehen, informieren die Firmen in der Regel ihre Kunden im Vorab. Im Zweifelsfalle solle man immer die Polizei kontaktieren“, so Hemp. (rdl)