Werdau feiert Dinner in Weiß - Die schönsten Bilder vom Fest

Rund 900 Besucher zählte der Heimatverein Landwehrgrund am Samstag beim „Dinner in Weiß“ im Werdauer Landwehrgrund.

Ganz in Weiß, so haben sich die Besucher beim „Dinner in Weiß“ im Werdauer Landwehrgrund am Samstag gezeigt. Die Veranstaltung hat sich über die Jahre, seit der Premiere 2014, zu einer schönen Tradition entwickelt. Rund 900 Besucher zählte man dieses Mal. Eine davon war Kersten Schubert. Die 69-jährige aus Werdau sagt: „Die...