Werdau: Neuer Vereinschef plant Drachenboot-Rennen auf der Talsperre

David Kühnler hat den Vorsitz im Interessenverband Koberbachtalsperre übernommen. Welche Projekte hat der Verein für 2026 geplant?

David Kühnler ist der neue Vorsitzende des Interessenverbandes Koberbachtalsperre. Der 2008 gegründete Verein stand im Oktober vor dem Aus, weil der Vorstand sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wollte. David Kühnler ist bereits Chef der „Campingfreunde Kober“, die den Zeltplatz an der Talsperre bewirtschaften. „Unser wichtigstes Ziel...