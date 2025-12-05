Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Werdau: Neuer Vereinschef plant Drachenboot-Rennen auf der Talsperre

David Kühnler ist an der Koberbachtalsperre jetzt in einer Doppel-Funktion im Einsatz.
David Kühnler ist an der Koberbachtalsperre jetzt in einer Doppel-Funktion im Einsatz.
David Kühnler ist an der Koberbachtalsperre jetzt in einer Doppel-Funktion im Einsatz.
David Kühnler ist an der Koberbachtalsperre jetzt in einer Doppel-Funktion im Einsatz.
Werdau
Werdau: Neuer Vereinschef plant Drachenboot-Rennen auf der Talsperre
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

David Kühnler hat den Vorsitz im Interessenverband Koberbachtalsperre übernommen. Welche Projekte hat der Verein für 2026 geplant?

David Kühnler ist der neue Vorsitzende des Interessenverbandes Koberbachtalsperre. Der 2008 gegründete Verein stand im Oktober vor dem Aus, weil der Vorstand sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wollte. David Kühnler ist bereits Chef der „Campingfreunde Kober“, die den Zeltplatz an der Talsperre bewirtschaften. „Unser wichtigstes Ziel...
