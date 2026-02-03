MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wasserrohrbruch im Gartenweg in Werdau sorgt für Behinderungen.
Ein Wasserrohrbruch im Gartenweg in Werdau sorgt für Behinderungen. Bild: Symbolbild: Ellen Liebner/Archiv
Ein Wasserrohrbruch im Gartenweg in Werdau sorgt für Behinderungen.
Ein Wasserrohrbruch im Gartenweg in Werdau sorgt für Behinderungen. Bild: Symbolbild: Ellen Liebner/Archiv
Werdau
Werdau: Wasserrohrbruch sorgt für Behinderungen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Gartenweg musste die Straße aufgerissen werden. Eine weitere Baustelle steht vor dem Ende.

Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung kommt es auf dem Gartenweg in Werdau bis zum 11. Februar zu Behinderungen. Wie Anja Fischer, Sprecherin der Wasserwerke Zwickau auf Anfrage sagte, sei der Rohrschaden am vergangenen Mittwoch passiert. Dabei habe es eine Versorgungsleitung aus Grauguss getroffen. „Die Trinkwasserversorgung konnte noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.01.2026
2 min.
Werdau: Holperpiste in der Südstadt soll für eine halbe Million Euro verschwinden
Ein Abschnitt der Straße „Am Stadtpark“ in Werdau wird ab dem Frühjahr erneuert.
Der Beginn der Bauarbeiten „Am Stadtpark“ ist für das Frühjahr geplant. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen erneuert.
Annegret Riedel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
20.01.2026
1 min.
Zeppelinstraße in Werdau wegen Havarie gesperrt
Ein Teil der Zeppelinstraße in Werdau ist gesperrt.
Die Zwickauer Wasserwerke sind für die Reparatur verantwortlich, wurde mitgeteilt. Was die Ursache ist.
Lutz Kirchner
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
Mehr Artikel