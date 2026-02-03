Werdau: Wasserrohrbruch sorgt für Behinderungen

Werdau
Im Gartenweg musste die Straße aufgerissen werden. Eine weitere Baustelle steht vor dem Ende.
Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung kommt es auf dem Gartenweg in Werdau bis zum 11. Februar zu Behinderungen. Wie Anja Fischer, Sprecherin der Wasserwerke Zwickau auf Anfrage sagte, sei der Rohrschaden am vergangenen Mittwoch passiert. Dabei habe es eine Versorgungsleitung aus Grauguss getroffen. „Die Trinkwasserversorgung konnte noch...
