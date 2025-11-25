Werdauer Markt hat seinen Weihnachtsbaum: „Schön gewachsen ist er und schlank“

Werdau
Die 14 Meter hohe Blaufichte wurde am Dienstagmorgen von einem Grundstück aus Langenhessen in die Stadtmitte transportiert. Das geschah mit Polizeieskorte.
„Schön gewachsen ist er - schlank und hat viele dichte Äste.“ Karin Thümmler ist mit dem Weihnachtsbaum für den Werdauer Markt mehr als zufrieden. Die Rentnerin wohnt nur wenige Hundert Meter entfernt und wird dem Baum in den kommenden Tagen wohl noch etliche Besuche abstatten. „Und natürlich lasse ich mir unseren Weihnachtsmarkt nicht...
