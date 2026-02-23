MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Wie sich die Löhne in Westsachsen verändert haben: „Mir gefällt mein Job, der Verdienst stimmt auch“

Pflegefachkraft Steffi Linke mit ihrem Chef Tom Keller, dem es sehr wichtig ist, dass seine Mitarbeiter gut bezahlt werden und gern zur Arbeit erscheinen.
Pflegefachkraft Steffi Linke mit ihrem Chef Tom Keller, dem es sehr wichtig ist, dass seine Mitarbeiter gut bezahlt werden und gern zur Arbeit erscheinen. Bild: Ralph Köhler
Der Entgeltatlas macht regional vergleichbar, was Leute in Berufen verdienen. Hier die Top 12 der bestbezahlten Jobs in Westsachsen.
Der Entgeltatlas macht regional vergleichbar, was Leute in Berufen verdienen. Hier die Top 12 der bestbezahlten Jobs in Westsachsen. Bild: Steiner/Grafik
Sie sind immer auf Achse: Claudia Bauer (l.) und Kollegin Claudia Hunger vom Pflegedienst der Johanniter an der Uferstraße in Werdau.
Sie sind immer auf Achse: Claudia Bauer (l.) und Kollegin Claudia Hunger vom Pflegedienst der Johanniter an der Uferstraße in Werdau. Bild: Ralph Köhler
Pflegefachkraft Steffi Linke mit ihrem Chef Tom Keller, dem es sehr wichtig ist, dass seine Mitarbeiter gut bezahlt werden und gern zur Arbeit erscheinen.
Pflegefachkraft Steffi Linke mit ihrem Chef Tom Keller, dem es sehr wichtig ist, dass seine Mitarbeiter gut bezahlt werden und gern zur Arbeit erscheinen. Bild: Ralph Köhler
Der Entgeltatlas macht regional vergleichbar, was Leute in Berufen verdienen. Hier die Top 12 der bestbezahlten Jobs in Westsachsen.
Der Entgeltatlas macht regional vergleichbar, was Leute in Berufen verdienen. Hier die Top 12 der bestbezahlten Jobs in Westsachsen. Bild: Steiner/Grafik
Sie sind immer auf Achse: Claudia Bauer (l.) und Kollegin Claudia Hunger vom Pflegedienst der Johanniter an der Uferstraße in Werdau.
Sie sind immer auf Achse: Claudia Bauer (l.) und Kollegin Claudia Hunger vom Pflegedienst der Johanniter an der Uferstraße in Werdau. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Wie sich die Löhne in Westsachsen verändert haben: „Mir gefällt mein Job, der Verdienst stimmt auch“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonders in der Pflege zeigt sich die Entwicklung spürbar: Die Einkommen sind binnen weniger Jahre um 20 Prozent gestiegen. Wie steht die Region Zwickau im bundesweiten Vergleich da?

Gedämpfte Schritte auf dem Flur, leise Stimmen hinter Türen. Steffi Linke schiebt einen Rollstuhl durch das Pflegeheim Rösner in Crimmitschau, bleibt stehen, wechselt ein paar Worte, lächelt. Dann geht es weiter. Zeit ist knapp – und doch gehört der Plausch genauso zur Arbeit wie das Versorgen und Dokumentieren. „Mir gefällt mein Job,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:24 Uhr
3 min.
Nächste große Demo gegen Höcke-Auftritt in NRW erwartet
In Nordrhein-Westfalen gab es schon am Sonntag vehementen Protest gegen Auftritte des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke.
Nach umstrittenen Auftritten am Wochenende will AfD-Politiker Höcke nun eine Rede in Düsseldorf halten. Dort bilden sich Allianzen für ein Zeichen gegen Faschismus. Viele Bürger wollen demonstrieren.
06:04 Uhr
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
07:30 Uhr
2 min.
Handytarife: Unlimited-on-Demand ist kein Flatrate-Ersatz
Datenvolumen flexibel nachbuchen: Unlimited-on-Demand-Tarife bieten Nachbuchoptionen, jedoch oft in kleinen Schritten.
Unlimited-on-Demand-Tarife locken mit flexibler Nachbuchoption. Doch für wen lohnen sich solche Tarife und die damit verbundenen Mehrkosten wirklich? Experten geben eine klare Einschätzung.
23.01.2026
3 min.
Letzte Chance: Deutsche Bank in Crimmitschau nur noch bis 12. Februar geöffnet
Nur noch bis zum 12. Februar ist die Filiale in Crimmitschau für Kunden geöffnet.
Weniger Beratung, längere Wege: Die Deutsche Bank verlässt den Standort, Kunden sollen nach Zwickau. Drei Geldhäuser bleiben der Pleißestadt immerhin erhalten.
Jochen Walther
31.01.2026
4 min.
Frische gegen den Trend: Wie ein Obst- und Gemüseladen am Werdauer Markt seit 25 Jahren überlebt
Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau.
Während Supermärkte wachsen, halten Jörg und Antje Franik unbeirrt an ihrem Fachgeschäft fest. Mit nächtlichen Fahrten zum Großmarkt, Vielfalt und persönlicher Beratung behaupten sie sich gegen Konkurrenz.
Annegret Riedel
22.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel