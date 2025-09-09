Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • „Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen

Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft. Bild: Jochen Walther
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft. Bild: Jochen Walther
Werdau
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.

Ein Gasthaus im Dornröschenschlaf – jetzt wird es wachgeküsst. Wo früher Brennnesseln wucherten, klirren bald wieder Gläser: Zwei neue Betreiber geben der „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau neues Leben. Der Blick durch den Zaun war ernüchternd: Ein überwucherter Biergarten, gestapelte Kunststoffstühle, die Türen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
3 min.
Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken.
Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
01.09.2025
3 min.
Dänkritzer Maßkrugschieben: Vom bayerischen Brett zur sächsischen Legende
Besucher des Nachbarschaftsfestes gaben beim Maßkrugschieben ihr Bestes.
Ein Brett, zwei Krüge, 52 Mitspieler – und 20 Jahre Schwung: Beim Dänkritzer Nachbarschaftsfest wurde das Maßkrugschieben zur Traditionsshow mit Humor, Präzision und Oldtimer-Ehrenrunde.
Roland Wagner
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
10.09.2025
3 min.
Konzert mit der Band Weimar in Waldenburg: Warum der lokale DRK-Kreisverband keine Helfer ins Freibad geschickt hat
Das Konzert hat am 9. August vor rund 2000 Besuchern im Freibad in Waldenburg stattgefunden.
Ein Stadtrat der Freien Wähler macht die Entscheidung öffentlich. Der DRK-Kreisverband Glauchau schiebt einen Austausch mit Ortsvereinen und Wasserwacht an. Ziel ist ein klares Regelwerk für die Zukunft.
Holger Frenzel
Mehr Artikel