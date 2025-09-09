„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen

Werdau
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Ein Gasthaus im Dornröschenschlaf – jetzt wird es wachgeküsst. Wo früher Brennnesseln wucherten, klirren bald wieder Gläser: Zwei neue Betreiber geben der „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau neues Leben. Der Blick durch den Zaun war ernüchternd: Ein überwucherter Biergarten, gestapelte Kunststoffstühle, die Türen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.