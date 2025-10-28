Zum zehnten Mal: Hunderte Schüler treffen auf Hochschulen und Unternehmen in Werdau

Am 22. November wird das Gymnasium zur Anlaufstelle für Jugendliche aus der Region, die Studien- und Berufswege aus erster Hand erkunden wollen. Neu ist eine Praxiszone in der Sporthalle.

Volles Haus und klare Zukunftspläne: Der 10. Tag der Studien- und Berufsorientierung am Werdauer Gymnasium soll für Hunderte Jugendliche zum Weichensteller werden. Einblicke, Gespräche, erste Kontakte – alles an einem Vormittag. Wenn am 22. November ab 9.15 Uhr die Türen aufgehen, erwartet die Besucher eine Jubiläumsausgabe mit... Volles Haus und klare Zukunftspläne: Der 10. Tag der Studien- und Berufsorientierung am Werdauer Gymnasium soll für Hunderte Jugendliche zum Weichensteller werden. Einblicke, Gespräche, erste Kontakte – alles an einem Vormittag. Wenn am 22. November ab 9.15 Uhr die Türen aufgehen, erwartet die Besucher eine Jubiläumsausgabe mit...