Zwei Frauen bringen die Lebensfreude nach Werdau

Am 24. September gibt es in Werdau eine Premiere in der Stadthalle. Dort findet an diesem Tag die erste Messe für ganzheitliche Gesundheit statt.

Glück, Vitalität, Gesundheit, Wohlbefinden – das sind Dinge, die Madlen Ostertag und Kerstin Menz trotz eines oftmals stressigen Alltags sehr wichtig sind. „Ein Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist doch ein verlorener Tag“, sagen die beiden Frauen, die nicht nur der Humor, sondern auch ihre Tatkraft verbindet. Beide hatten an der ersten... Glück, Vitalität, Gesundheit, Wohlbefinden – das sind Dinge, die Madlen Ostertag und Kerstin Menz trotz eines oftmals stressigen Alltags sehr wichtig sind. „Ein Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist doch ein verlorener Tag“, sagen die beiden Frauen, die nicht nur der Humor, sondern auch ihre Tatkraft verbindet. Beide hatten an der ersten...