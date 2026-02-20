MENÜ
  • 90-Jähriger wird in Zwickau mitten in der Nacht zum Geisterfahrer – Opiate im Spiel

Ein Drogen-Test-Kit. In Zwickau wies ein Test bei einem 90-Jährigen auf Opiate hin. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Ein Drogen-Test-Kit. In Zwickau wies ein Test bei einem 90-Jährigen auf Opiate hin. Bild: Symbolbild: Soeren Stache/dpa
Zwickau
90-Jähriger wird in Zwickau mitten in der Nacht zum Geisterfahrer – Opiate im Spiel
Von Lutz Kirchner
Der Suzuki-Fahrer sorgte für gefährliche Situationen. Er fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Die Polizei kontrollierte ihn und entdeckte mehr.

Ein 90-jähriger Suzuki-Fahrer hat am Donnerstag, 19. Februar, in Zwickau für gefährliche Verkehrssituationen gesorgt, berichtete die Polizei. Der Mann fuhr gegen 3.20 Uhr an der Kreuzung Talstraße/Scheffelstraße entgegen der Fahrtrichtung auf den linken Fahrstreifen. Eine 21-jährige VW-Fahrerin musste die Haltelinie überfahren, um einen...
