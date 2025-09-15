Abrissbagger an Zwickaus bekanntester Graffiti-Wand: Wird das XXL-Kunstwerk zerstört?

Das Wandbild am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße zeigt Legenden wie Marilyn Monroe und Jack Nicholson. Wird das Kunstwerk wiedererstehen? Welchen Vorschlag sein Schöpfer Tasso macht.

Sie gilt als Zwickaus größtes Freiluft-Kunstwert, ist beliebter Selfie-Punkt und einer der meistfotografierten Orte im Stadtzentrum – die Graffitiwand am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße. Hollywoodstars wie Marylin Monroe und Jack Nicholson sind darauf verewigt, Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister und eine Adaption von „Die Erschaffung... Sie gilt als Zwickaus größtes Freiluft-Kunstwert, ist beliebter Selfie-Punkt und einer der meistfotografierten Orte im Stadtzentrum – die Graffitiwand am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße. Hollywoodstars wie Marylin Monroe und Jack Nicholson sind darauf verewigt, Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister und eine Adaption von „Die Erschaffung...