Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Abrissbagger an Zwickaus bekanntester Graffiti-Wand: Wird das XXL-Kunstwerk zerstört?

Ein Gebäude, das Bestandteil der Wand mit dem XXL-Graffiti ist, wird abgerissen. Der Grund dafür ist der Bau des Parkplatzes an der Peter-Breuer-Straße.
Zwickau
Abrissbagger an Zwickaus bekanntester Graffiti-Wand: Wird das XXL-Kunstwerk zerstört?
Von Holger Weiß
Das Wandbild am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße zeigt Legenden wie Marilyn Monroe und Jack Nicholson. Wird das Kunstwerk wiedererstehen? Welchen Vorschlag sein Schöpfer Tasso macht.

Sie gilt als Zwickaus größtes Freiluft-Kunstwert, ist beliebter Selfie-Punkt und einer der meistfotografierten Orte im Stadtzentrum – die Graffitiwand am Parkplatz an der Peter-Breuer-Straße. Hollywoodstars wie Marylin Monroe und Jack Nicholson sind darauf verewigt, Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister und eine Adaption von „Die Erschaffung...
