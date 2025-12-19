MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  Amtsgericht Zwickau: Drogenkurier muss sich verantworten und Ladendieb vier Mal erwischt

In der nächsten Woche finden 3 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 3 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Drogenkurier muss sich verantworten und Ladendieb vier Mal erwischt
Von Frank Dörfelt
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Drogen: Zwei Tage vor Weihnachten muss sich ein 27Jahre alter Mann vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen Drogen, insbesondere Crystal Meth, in nicht geringer Menge eingeführt zu haben. Als Kurier soll er mindestens sieben Mal nach Tschechien gefahren sein, um dort die Drogen zu kaufen und diese anschließend nach Deutschland zu bringen....
