MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Amtsgericht Zwickau: Flucht mit einem Motorroller vor der Polizei, Duldung erschlichen und Betrug im Internet

In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
In der nächsten Woche finden 48 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt. Bild: Bild: virtua73/stock.adobe.com
Zwickau
Amtsgericht Zwickau: Flucht mit einem Motorroller vor der Polizei, Duldung erschlichen und Betrug im Internet
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Erschleichung von Aufenthaltstiteln: Vor Gericht stehen zwei Inder (45 und 33 Jahre). Angeklagt sind sie, weil sie sich ihre Duldung erschlichen haben sollen. Dabei sollen sie angeben haben, nicht über Pässe zu verfügen, obwohl sie Originaldokumente mit sich geführt haben, diese jedoch nicht vorlegten. Di., 8 Uhr, Saal 2
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Drogenkurier muss sich verantworten und Ladendieb vier Mal erwischt
In der nächsten Woche finden 3 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Frank Dörfelt
12.12.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Vier Strafverfahren wegen Herstellung und Besitz von Kinderpornografie, Missbrauch von Notrufen und Urkundenfälschung
In der nächsten Woche finden 38 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Frank Dörfelt
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
Mehr Artikel