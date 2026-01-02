Amtsgericht Zwickau: Flucht mit einem Motorroller vor der Polizei, Duldung erschlichen und Betrug im Internet

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.

Erschleichung von Aufenthaltstiteln: Vor Gericht stehen zwei Inder (45 und 33 Jahre). Angeklagt sind sie, weil sie sich ihre Duldung erschlichen haben sollen. Dabei sollen sie angeben haben, nicht über Pässe zu verfügen, obwohl sie Originaldokumente mit sich geführt haben, diese jedoch nicht vorlegten. Di., 8 Uhr, Saal 2