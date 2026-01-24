Amtsgericht Zwickau: Verlobte als Eigentum betrachtet, unter Alkohol Zaun umgefahren und Drogenhandel

Zwickau
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 in Zwickau, statt.
Vergewaltigung: Ein 28-jähriger Mann ist angeklagt seine Verlobte in drei Fällen vergewaltigt zu haben. Nach den Ermittlungen soll der Angeklagte mit Migrationshintergrund die Auffassung vertreten, dass die Frau sein Eigentum sei und sie sich ohne Widerspruch zu fügen habe. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3
