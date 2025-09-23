B 93 in Zwickau: Unfall mit Kleintransporter legt Ampelanlage für dreieinhalb Stunden lahm

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag in Zwickau ereignet. Ein 44-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei teilt mit, dass bei ihm ein Drogentest positiv angeschlagen hat.

Ein leicht verletzter Kleintransporter-Fahrer, eine defekte Ampelanlage und schätzungsweise 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr an der Kreuzung Bundesstraße 93/Thurmer Straße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei kam der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der...