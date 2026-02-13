Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück

Mehrere Monate war es dunkel und still im Café an der Hauptstraße 29. Damit soll es ab Samstagmorgen vorbei sein: Ein neuer Betreiber will dem „Mon Chéri“ mit arabischem Flair wieder Leben einhauchen. Beliebte Speisen soll es aber weiterhin geben.

Mini-Pizzen, Hummus und Granatapfelsaft zum Frühstück: Wer mit arabischen Aromen in den Tag starten will, wird künftig im Zwickauer Café „Mon Chéri" fündig. Nachdem es ein gutes halbes Jahr geschlossen gewesen war, steht am Samstag, dem Valentinstag, der Neustart an. Der neue Inhaber Khaldoun Alsamra (56) aus Syrien möchte seine Gäste...