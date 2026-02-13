MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück

Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra.
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra. Bild: Ralph Köhler
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra.
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Monate war es dunkel und still im Café an der Hauptstraße 29. Damit soll es ab Samstagmorgen vorbei sein: Ein neuer Betreiber will dem „Mon Chéri“ mit arabischem Flair wieder Leben einhauchen. Beliebte Speisen soll es aber weiterhin geben.

Mini-Pizzen, Hummus und Granatapfelsaft zum Frühstück: Wer mit arabischen Aromen in den Tag starten will, wird künftig im Zwickauer Café „Mon Chéri“ fündig. Nachdem es ein gutes halbes Jahr geschlossen gewesen war, steht am Samstag, dem Valentinstag, der Neustart an. Der neue Inhaber Khaldoun Alsamra (56) aus Syrien möchte seine Gäste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Nach nicht mal einem Jahr: Aus für Zwickauer Imbiss Biryani Ecke
Das Imbiss-Lokal Biryani Ecke in der Zwickauer Innenstadt ist zu verkaufen.
Seit Juni waren in der früheren Filiale der Glückauf-Fleischerei in der Zwickauer Innenstadt exotische Speisen angeboten worden. Nun steht der Imbiss zum Verkauf.
Elsa Middeke
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
09.10.2025
2 min.
Café „Mon Chéri“ in Zwickau nach nicht mal einem Jahr wieder geschlossen
Das „Mon Chéri“, Crêperie und Café mit Kinder-Spielecke, war erst Anfang des Jahres wiedereröffnet worden.
Anfang des Jahres eröffnete ein Paar das Café in der Innenstadt neu. Frisch renoviert und mit erweiterter Speisekarte. Nun verkündet ein Aushang eine traurige Nachricht.
Elsa Middeke
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel