Chemikalien-Fund in Meerane und in Obercrinitz: Polizei durchsucht Häuser eines 65-jährigen Mannes

Kräfte in Schutzoveralls waren im Einsatz. Sie haben dabei Substanzen gefunden, die sich laut Polizei „potentiell für die Herstellung von Sprengstoff eignen.“

Zivilfahrzeuge der Polizei parken nicht oft auf der schmalen Straße in Obercrinitz. Man erkennt sie an den Dresdner Kennzeichen. Da ist noch ein Wagen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und dazu das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes Kirchberg. Am Mittwochvormittag geht es dort, wo sonst schon Parkplätze rar sind, noch enger...