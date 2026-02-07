MENÜ
  • „Die Zustände sind eine Katastrophe“: Platzmangel an der Zwickauer Humboldtschule spitzt sich zu

Die Humboldtschule in Zwickau ist beliebt, die Klassen sind voll.
Lehrerin Stephanie Kozalla im Gespräch mit den Schülersprechern Paulina Koch, Dario Bilmann und Lilly Fliegner (von links).
Kämpfen schon lange für mehr Platz: Elternsprecherin Yvonne Weisheit, Schulleiterin Antje Dombrowski und Schulsozialarbeiter Christian Nötzold (von links).
Die Humboldtschule in Zwickau ist beliebt, die Klassen sind voll.
Lehrerin Stephanie Kozalla im Gespräch mit den Schülersprechern Paulina Koch, Dario Bilmann und Lilly Fliegner (von links).
Kämpfen schon lange für mehr Platz: Elternsprecherin Yvonne Weisheit, Schulleiterin Antje Dombrowski und Schulsozialarbeiter Christian Nötzold (von links).
Zwickau
„Die Zustände sind eine Katastrophe“: Platzmangel an der Zwickauer Humboldtschule spitzt sich zu
Von Uta Pasler
Pläne für einen Anbau liegen schon lange in einer Schublade im Rathaus. Doch wie wichtig ist den Stadträten deren Umsetzung? Die Schulleitung glaubt nicht an sinkende Schülerzahlen.

Volle Klassen in den Oberschulen: Manche Schulen müssen Fünftklässer schon ablehnen. In der Humboldtschule geht es besonders eng zu. Und das schon seit Jahren. „Die Zustände sind eine Katastrophe. Das weiß die Stadt Zwickau. Dennoch wird nichts getan, um diese Lage zu ändern“, wettert Mandy Mayerl, über Jahre Elternsprecherin der...
