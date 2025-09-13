Einbruchsversuch am helllichten Tag: Mann in Zwickau auf frischer Tat ertappt

Zwickau
Noch während ein Mann versuchte, in Zwickau eine Tür aufzubrechen, kam die Polizei. Denn die Bemühungen des Täters waren nicht unbemerkt geblieben.
Mitten am Freitagnachmittag, bei hellem Tageslicht, hat ein Mann (45) versucht, in eine Praxis an der Zwickauer Kolpingstraße einzubrechen. Darüber informierte auf „Freie Presse“-Anfrage die Polizeidirektion Zwickau.
