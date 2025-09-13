Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einbruchsversuch am helllichten Tag: Mann in Zwickau auf frischer Tat ertappt

Ein Mann wollte in eine Zwickauer Praxis einbrechen. Doch sein Versuch wurde vereitelt. Bild: Symbolfoto: Adobe Stock
Ein Mann wollte in eine Zwickauer Praxis einbrechen. Doch sein Versuch wurde vereitelt. Bild: Symbolfoto: Adobe Stock
Einbruchsversuch am helllichten Tag: Mann in Zwickau auf frischer Tat ertappt
Von Elsa Middeke
Noch während ein Mann versuchte, in Zwickau eine Tür aufzubrechen, kam die Polizei. Denn die Bemühungen des Täters waren nicht unbemerkt geblieben.

Mitten am Freitagnachmittag, bei hellem Tageslicht, hat ein Mann (45) versucht, in eine Praxis an der Zwickauer Kolpingstraße einzubrechen. Darüber informierte auf „Freie Presse“-Anfrage die Polizeidirektion Zwickau.
