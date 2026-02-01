MENÜ
Der vermutlich höchst gelegene Schwibbogen Sachsens soll am Montag ausgeknipst werden.
Der vermutlich höchst gelegene Schwibbogen Sachsens soll am Montag ausgeknipst werden.
Zwickau
Feierohmd für Mülsener Schwibbogen
Von Uta Pasler
Am Montagabend will der Windradbetreiber das Licht des Schwibbogens in luftiger Höhe ausknipsen. Vereine sorgen für Speis und Trank und Musik.

Mit Bratwurst und Musik soll der vermutlich höchst gelegene Schwibbogen Sachsens am Montagabend ausgeknipst werden. Windradbetreiber Steffen Flämig lädt dazu ab 17 Uhr auf den Parkplatz der Firma Schwalbe an der Lippoldsruh 40 ein. Die Feuerwehrvereine aus Micheln und Jacob sowie der Obstbauverein sorgen für Speis und Trank, Mitglieder der...
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
