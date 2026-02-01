Feierohmd für Mülsener Schwibbogen

Am Montagabend will der Windradbetreiber das Licht des Schwibbogens in luftiger Höhe ausknipsen. Vereine sorgen für Speis und Trank und Musik.

Mit Bratwurst und Musik soll der vermutlich höchst gelegene Schwibbogen Sachsens am Montagabend ausgeknipst werden. Windradbetreiber Steffen Flämig lädt dazu ab 17 Uhr auf den Parkplatz der Firma Schwalbe an der Lippoldsruh 40 ein. Die Feuerwehrvereine aus Micheln und Jacob sowie der Obstbauverein sorgen für Speis und Trank, Mitglieder der...