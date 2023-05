Feuerwehreinsatz in Wildenfels: Kleintransporter brennt aus

Die Polizei beziffert den Sachschaden am Fahrzeug und an einer Hecke auf rund 15.000 Euro. Die Brandschützer waren am Freitagfrüh auf der Schulstraße im Einsatz.

Der Brand eines Kleintransporters hat am Freitagfrüh einen Feuerwehreinsatz in Wildenfels erforderlich gemacht. 15 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Der Citroën Jumper ist auf der Schulstraße komplett ausgebrannt. "Der Fahrer hat unterwegs gemerkt, dass es im Fußraum des Beifahrers brennt", sagt Polizeisprecherin Christina...