Firebirds präsentieren eine besondere Show in Zwickau: Viel Glitzer, viel Haut und viel Akrobatik

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Mit ihrer Burlesque-Show haben die Firebirds in der ausverkauften „Neuen Welt“ für Begeisterung gesorgt.
Mit ihrer Burlesque-Show haben die Firebirds in der ausverkauften „Neuen Welt“ für Begeisterung gesorgt. Foto: Ralf Wendland
Die Burlesque-Show ist beim Zwickauer Publikum super angekommen.
Die Burlesque-Show ist beim Zwickauer Publikum super angekommen. Foto: Ralf Wendland
Kerstin und Frank Göldner sowie Anne und Daniel Oelschlägel (v. l.) aus Lichtentanne haben die Firebirds schon mehrfach auf Kreuzfahrtreisen erlebt.
Kerstin und Frank Göldner sowie Anne und Daniel Oelschlägel (v. l.) aus Lichtentanne haben die Firebirds schon mehrfach auf Kreuzfahrtreisen erlebt. Foto: Ralf Wendland
Steffi Haubold aus Treuen, Jörg Schröder aus Neuwürschnitz und Ute Reuther aus Oelsnitz/E. (v. l.) kennen die Firebirds inzwischen auch persönlich.
Steffi Haubold aus Treuen, Jörg Schröder aus Neuwürschnitz und Ute Reuther aus Oelsnitz/E. (v. l.) kennen die Firebirds inzwischen auch persönlich. Foto: Torsten Piontkowski
Mit ihrer Burlesque-Show haben die Firebirds in der ausverkauften „Neuen Welt“ für Begeisterung gesorgt.
Mit ihrer Burlesque-Show haben die Firebirds in der ausverkauften „Neuen Welt“ für Begeisterung gesorgt. Foto: Ralf Wendland
Die Burlesque-Show ist beim Zwickauer Publikum super angekommen.
Die Burlesque-Show ist beim Zwickauer Publikum super angekommen. Foto: Ralf Wendland
Kerstin und Frank Göldner sowie Anne und Daniel Oelschlägel (v. l.) aus Lichtentanne haben die Firebirds schon mehrfach auf Kreuzfahrtreisen erlebt.
Kerstin und Frank Göldner sowie Anne und Daniel Oelschlägel (v. l.) aus Lichtentanne haben die Firebirds schon mehrfach auf Kreuzfahrtreisen erlebt. Foto: Ralf Wendland
Steffi Haubold aus Treuen, Jörg Schröder aus Neuwürschnitz und Ute Reuther aus Oelsnitz/E. (v. l.) kennen die Firebirds inzwischen auch persönlich.
Steffi Haubold aus Treuen, Jörg Schröder aus Neuwürschnitz und Ute Reuther aus Oelsnitz/E. (v. l.) kennen die Firebirds inzwischen auch persönlich. Foto: Torsten Piontkowski
Zwickau
Firebirds präsentieren eine besondere Show in Zwickau: Viel Glitzer, viel Haut und viel Akrobatik
Von Torsten Piontkowski
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Die „Feuervögel“ aus Leipzig „fliegen“ seit 34 Jahren durch die Veranstaltungssäle. Nun haben sie sich mit internationalen Künstlerinnen für eine Burlesque-Show verstärkt.

Einst galt Burlesque als spaßiger Schabernack der etwas gröberen Art. Doch es dauerte nicht lange, bis dieser Schabernack zum verführerischen Auftritt wurde – begleitet von Tanz, Gesang und Parodie. Und irgendwann in ihrer mittlerweile fast dreieinhalb Jahrzehnte währenden Karriere entdeckten die Leipziger Firebirds die Burlesque für ihre...
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