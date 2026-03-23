Firebirds präsentieren eine besondere Show in Zwickau: Viel Glitzer, viel Haut und viel Akrobatik

Zwickau
Die „Feuervögel“ aus Leipzig „fliegen“ seit 34 Jahren durch die Veranstaltungssäle. Nun haben sie sich mit internationalen Künstlerinnen für eine Burlesque-Show verstärkt.
Einst galt Burlesque als spaßiger Schabernack der etwas gröberen Art. Doch es dauerte nicht lange, bis dieser Schabernack zum verführerischen Auftritt wurde – begleitet von Tanz, Gesang und Parodie. Und irgendwann in ihrer mittlerweile fast dreieinhalb Jahrzehnte währenden Karriere entdeckten die Leipziger Firebirds die Burlesque für ihre...
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