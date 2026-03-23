Firebirds präsentieren eine besondere Show in Zwickau: Viel Glitzer, viel Haut und viel Akrobatik

Die „Feuervögel“ aus Leipzig „fliegen“ seit 34 Jahren durch die Veranstaltungssäle. Nun haben sie sich mit internationalen Künstlerinnen für eine Burlesque-Show verstärkt.

Einst galt Burlesque als spaßiger Schabernack der etwas gröberen Art. Doch es dauerte nicht lange, bis dieser Schabernack zum verführerischen Auftritt wurde – begleitet von Tanz, Gesang und Parodie. Und irgendwann in ihrer mittlerweile fast dreieinhalb Jahrzehnte währenden Karriere entdeckten die Leipziger Firebirds die Burlesque für ihre... Einst galt Burlesque als spaßiger Schabernack der etwas gröberen Art. Doch es dauerte nicht lange, bis dieser Schabernack zum verführerischen Auftritt wurde – begleitet von Tanz, Gesang und Parodie. Und irgendwann in ihrer mittlerweile fast dreieinhalb Jahrzehnte währenden Karriere entdeckten die Leipziger Firebirds die Burlesque für ihre...